الدوحة - فريد عبدالباقي



تدرس إدارة الريان القطري، استبدال محترفها المغربي سفيان بوفال، والذي سيغيب عن الملاعب فترة 3 أشهر، وذلك بعد تعرضه لقطع كامل على مستوى وتر العضلة الخلفية اليمنى، خلال لقاء فريقه أمام نادي قطر في الجولة الثانية من الدوري القطري لكرة القدم.



وتسعى إدارة الريان إلى إيجاد محترف أجنبي بديل، ومن الأسماء المطروحة هو استعارة مواطنه مدافع السد رومان سايس، والذي فشل ناديه في قيده بقائمة الفريق، نظرا إلى لوائح الاتحاد القطري، والتي تجبر الأندية على تسجيل 7 محترفين أجانب من بينهم اثنان تحت السن، وهو ما لا ينطبق على السد، في الوقت الذي ترفض إدارة الريان الاستغناء عن المهاجم الإسباني رودريغو مورينو الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج فقط فترة علاج تتراوح بين 4 و6 أسابيع، وهناك فترة توقف للمسابقة وبالتالي لن تكون فترة غيابه طويلة على المغربي بوفال الذي يغيب حتى نهاية القسم الأول. هذا، وأعلن السد رسميا عن تمديد عقد الحارس مشعل برشم لمدة 5 مواسم حتى 2028.



إلى ذلك، تنتظر إدارة النادي العربي وصول مستحقات بيع المحترف الغابوني السابق للنادي العربي أرون بوبيندزا من نادي الشباب السعودي والبالغ 2.5 مليون دولار خلال الساعات القليلة المقبلة. وكان من المفترض تسديدها مطلع يوليو الماضي، لكن الإدارة الشبابية طلبت تأجيل تسديد الدفعة الثانية مع الالتزام بسداد الدفعتين بعد شهرين، وهو ما رفضه مسؤولو النادي العربي الذين أصروا على سداد الدفعتين الأخيرتين معا، بعد تأخر نادي الشباب في الدفعة الثانية.