

المحرر البرلماني



قام رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أمس بزيارة ميدانية إلى محافظة الجهراء، حيث تفقد كلا من مستشفى الجهراء وبلدية الجهراء ومركز الحكومة مول. واستمع سموه إلى المواطنين في هذه الجهات الثلاث، كما استمع إلى المراجعين بخصوص أي شكاوى أو اقتراحات أو مطالبات تسهل تلبية تطلعاتهم.



ووجه سمو رئيس الوزراء بعض الملاحظات للوزراء المعنيين تأسيسا على ما شاهده وعاينه أثناء زيارته.



وأشار سموه خلال تفقده بلدية الجهراء إلى ضرورة تخفيف معاناة المواطنين، خصوصا تسريع إجراءات المواطنين في مدينة المطلاع، وقال: «هاذولا عيالنا». كما قام سموه بزيارة مستشفى الجهراء، وقال: «الجهراء منورة بأهلها.. ونقوم بواجبنا ونحن جئنا للإصلاح».