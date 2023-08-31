قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس إن التكتل يمضي قدما في الإجراءات القانونية الأساسية لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي.



وذكر بوريل أن الاتحاد سيهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) باتخاذ الإجراءات نفسها.



وأردف بوريل للصحافيين «سنسير على نفس النهج وسنحاول تطبيق نفس العقوبات التي فرضوها»، وذلك خلال اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا.



وأضاف بوريل أنه سيقترح إنشاء إطار عمل قانوني للعقوبات بحق المسؤولين عن الانقلاب عند الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في طليطلة أيضا.



وبالإعلان عن التزام الاتحاد الأوروبي أنه سيحذو حذو قرارات «إيكواس» فيما يخص العقوبات، يبدو بوريل متمسكا بشعار يشدد عليه الاتحاد الأوروبي منذ انقلاب 26 يوليو وهو أن أي حل للأزمة ينبغي أن يكون بقيادة أفريقية.



لكن عند سؤال بوريل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم المالي إن قررت «إيكواس» التدخل عسكريا في النيجر، أجاب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيدرس أي طلب من هذا القبيل بدلا من الموافقة عليه تلقائيا.



وأضاف «لم تصل إلينا أي طلبات محددة».



وقال بوريل إن الانقلاب فاقم حالة انعدام الاستقرار في منطقة الساحل بغرب أفريقيا ووسطها، واصفا المنطقة بأنها «هشة للغاية في الأصل».



وأصبحت مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة جهة فاعلة رئيسية في منطقة الساحل في الأعوام القليلة الماضية، مما يزيد المخاوف لدى الغرب إضافة للمخاوف المتعلقة بالجماعات المسلحة.



وقال بوريل إنه يتوقع أن يستمر نشاط «فاغنر» في أفريقيا على الرغم من وفاة رئيسها يفغيني بريغوجين مؤخرا في تحطم طائرة بعد شهرين من قيادته لتمرد تم إحباطه على قيادة الجيش الروسي.



وأوضح بوريل «أنا واثق من أنهم سرعان ما سيجدون بديلا لرئيس «فاغنر» الراحل. ستستمر أعمالها في أفريقيا لأنها الجناح المسلح لروسيا».



في سياق متصل، ألغى المجلس العسكري في النيجر، امس، جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا، كما ألغى حظر التجول المفروض منذ 27 يوليو في البلاد.



من جهة أخرى، أشارت قناتا «العربية» و«الحدث» إلى أن المجلس العسكري يحاول مجددا الضغط على الرئيس المعزول محمد بازوم لتقديم استقالته عبر إرسال وفد وساطة. إلا أن الوفد المقترح من المجلس العسكري رفض الدخول في مباحثات مع الرئيس المعزول.