أعلنت السلطات الأرمينية أمس أن أذربيجان منعت قافلة إنسانية فرنسية من تقديم مساعدات لأرمن ناغورني قره باغ.



وأفادت وكالة أنباء «أرمنبريس» الرسمية، بأن رئيس ناغورني قره باغ أرايك هاروتيونيان أعرب عن أمله في أن تتمكن القافلة من العبور من أجل تخفيف معاناة الناس في الإقليم نتيجة حصار ممر لاتشين.



وأضافت أيضا أن عمدة باريس آن هيدالغو هو الذي يتولى بنفسه مهمة إرسال القافلة الإنسانية المكونة من 10 شاحنات من يريفان إلى مدخل ممر لاتشين المحاصر، مشيرة إلى أن الشاحنات لم تتمكن من الوصول إلى ناغورني قره باغ بسبب الحصار الأذري.



ونقلت «أرمنبريس» أيضا عن السياسي الفرنسي كزافييه برتراند، المرافق للوفد الفرنسي المشارك في عملية إرسال القافلة، أن قافلتهم قد منعت من الوصول إلى ناغورني قره باغ، كما أدان هذه الخطوة التي اتخذتها السلطات الأذرية.



وفي الوقت نفسه، نظمت مجموعة من سكان ناغورني قره باغ تجمعا في الساحة المركزية في ستيباناكيرت للتعبير عن امتنانهم للمبادرة الفرنسية.



وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناغورني قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.