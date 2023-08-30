عبدالعزيز جاسم

حقق القادسية انتصاره الأول في دوري زين الممتاز بعد فوزه على الجهراء 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر.



وبهذا الفوز رفع "الأصفر" رصيده الى 4 نقاط ، فيما بقي أبناء القصر الأحمر دون رصيد من النقاط بخسارتين.

وشهد الشوط الأول ، تقدم الجهراء بهدف مبكر بعد كرة عرضية من رودريغو يوري وضعها المدافع ايغور سيلفا في شباك الحارس خالد الرشيدي (5) ، وحاول القادسية ترتيب صفوفه وإدراك التعادل لكن التسرع في إنهاء نقل الكرة في الثلث الأخير والتركيز الكبير من قبل لاعبي الجهراء حالا دون الوصول لمرماهم ، ورغم ضغط الأصفر حاول أبناء القصر الأحمر تسجيل هدف ثان من الهجمات المرتدة لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موجودة.

وفي الشوط الثاني نشط القادسية هجومياً بعد دخول إبراهيما تانديا الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل من تسديدة رائعة (55) ، وبعدها واصل الأصفر ضغطه وسط تراجع كبير من لاعبي الجهراء ليتحصل محمد صولة على ضربة جزاء نفذها القائد بدر المطوع بنجاح (71) ليتقدم القادسية بالنتيجة.



ولم تكن هناك ردة فعل قوية من الجهراء بسبب سيطرة الأصفر على وسط الملعب لينتهي اللقاء بفوز مستحق للقادسية عطفا على السيطرة الكاملة له طوال اللقاء.