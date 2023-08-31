اشتراط مرور سنة في 15 سبتمبر المقبل لتسجيل الحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب المستقيلين من الحكومة أو القطاع العسكري والشركات المملوكة للدولة و" المساهمة"

خريجو الجامعة و"التطبيقي" الجدد دون أوراق.. والجامعات الخاصة و"الخارج" بشهادة المؤهل مصدقة و" الخبرة " لمن يريد تسجيلها وصورة " المدنية "

معادلة المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتين بعد الثانوية العامة من "التعليم العالي" ومعادلة الثانوية العامة و"المتوسطة" من " التربية"

مريم بندق

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان رسميا 6 شروط لتسجيل الكويتيين الباحثين عن العمل ولشغل وظائف شاغرة، كاشفا عن أن فتح النظام الآلي لتسجيل الراغبين في الترشيح للحصول على وظيفة بالحكومة سيتم بدءا من الليلة الساعة الثانية عشرة ودقيقة من صباح فجر يوم غد الجمعة الموافق 1 سبتمبر إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف ليل يوم الجمعة 15 سبتمبر ، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع .

وأوضح رئيس الديوان د. عصام الربيعان نظام ومدة وشروط وضوابط تسجيل حديثي التخرج وغيرهم ، والحالات التي يمكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب ، والمستندات المطلوبة للتسجيل وإجراءات وشروط اعتماد المؤهلات الصادرة عن الخارج، وذلك في البيان التالي :

أولا :



نظام التسجيل :

يتم التسجيل من خلال الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية portal.csc.gov.kw/ وذلك باتباع الخطوات التالية :

١- اختيار التوظيف في الجهات الحكومية .

٢- اختيار تسجيل الباحثين عن عمل .

٣- اتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل.

ثانيا :



مدة التسجيل :

يتم عمل النظام الآلي لهذا التسجيل من الساعة الثانية عشرة ودقيقة صباحا من فجر الجمعة الموافق 1سبتمبر 2023 ، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ، إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023.

ثالثا :



شروط التسجيل :



( أ)الشروط العامة :

1-أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.

2- ألا تقل السن عن 18 عاما ميلادية.

3-ألا يكون طالب العمل مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ( يعمل حاليا أو مؤمن عليه كصاحب عمل أو متقاعدا ) .

4- ألا يكون مقيدا للدراسة في أي من مدارس وزارة التربية أو معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة الكويت.

5- بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة وأقل دون تدريب، فيشترط مرور سنة كاملة عند نهاية مدة التسجيل في 15 سبتمبر على تركه آخر وظيفة كان يشغلها في الجهاز الحكومي ( الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% ، والقطاع العسكري ( الداخلية والدفاع و الحرس الوطني ) . و سيتم تنفيذ هذا الشرط آليا من خلال النظام الآلي بالنسبة للجهات الحكومية المشمولة بهذا النظام المرتبط بديوان الخدمة المدنية ، وماعدا ذلك يتم تنفيذه بموجب تقديم المستندات المؤكدة لمرور سنة على ترك الخدمة الحكومية ، وذلك عند استكمال الإجراءات اللازمة لدى الديوان.

6- يلتزم كل مسجل بنظام التوظيف المركزي بأنه في حال حصوله على مؤهل أعلى وكان قد تم تسجيله على مؤهل أدنى أن يقوم بتحديث بياناته من خلال مراجعة إدارة تسجيل القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية.

(ب) يتم تسجيل المتخصصين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والدورات التدريبية الصادرة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مباشرة دون أوراق، إن كانوا حديثي التخرج ، واذا لم يكن من حديثي التخرج سيتم تحديد موعد لإنجاز الطلب دون الحاجة لمراجعة مقر ديوان الخدمة المدنية.

(ج ) الحالات الممكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب :

1-من يتجاوز عمره 25 عاما عند نهاية مدة التسجيل في 15 سبتمبر .

2-المتزوج أو المطلق أو الأرمل أو المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة.

رابعا :



المستندات المطلوبة للتسجيل :

1-التسجيل بدون مستندات ( بلا أوراق ) للخريجين الجدد من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي

2- شهادة المؤهل مصدقة.

3-شهادة الخبرة لمن يرغب في تسجيلها .

4- صورة من البطاقة المدنية.

خامسا :



إجراءات وشروط اعتماد المؤهلات من خارج البلاد :

1- المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتان بعد الثانوية العامة تعادل من وزارة التعليم العالي.

2-مؤهلات الثانوية العامة والشهادة المتوسطة تعادل من وزارة التربية.