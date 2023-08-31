أعلن النائب فارس العتيبي عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن تأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها تخزين جميع السلع والمنتجات المستوردة.

وقال في مقدمة الاقتراح إنه نظراً لما تواجهه الدولة والمواطنين من زيادة في أسعار السلع والمنتجات المستوردة وما يوجهه أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع تكلفة التخزين وهو ما يعكس زيادة في أسعار السلع والمنتجات فهذا يحتاج إلى تخصيص مساحات كافية لتخزين السلع وذلك للأسباب التالية:

- دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تكلفة التخزين بأسعار مناسبة.

- عدم وجود مساحات تخزين كافية للسلع والمنتجات والمواد الغذائية والمواد الكيماوية والادوية.

- ارتفاع تكلفة التخزين بسبب الاحتكار.

- ارتفاع اسعار المنتجات بسبب كلفة التخزين.

- الكويت دولة مستوردة وأغلب المنتجات مستوردة.

- المخالفات الكثيرة بسبب سوء التخزين الناتج عن استخدام اماكن غير مخصصة لغرض التخزين مثل العمارات والبيوت السكنية بسبب عدم وجود مخازن.

وأنه انسب طريقة لحل هذه المشكلات هي تتمثل في تأسيس شركة مساهمة بغرض انشاء مخازن للسلع المستوردة بحيث تطرح 50% من أسهمها للاكتتاب العام، وتمتلك الدولة 50% من أسهمها بحيث لا يقل مساحة المخزن الواحد عن مساحة 500,000 متر مربع لإستيعاب أكبر قدر من السلع والمنتجات المستوردة، وذلك في 3 مناطق شمال وجنوب ووسط الكويت.

ونص الاقتراح على ما يلي:

أولاً:

" تأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها تخزين جميع السلع والمنتجات المستوردة بتخصيص مخازن ومساحة كل مخزن لا تقل عن 500,000 متر مربع في 3 مناطق شمال وجنوب ووسط الكويت ".

ثانياً:- تكون حصص الشركة على الوجة التالي :-

1- 50% من أسهمها تمتلكها الدولة .

2- 50% من أسهمها تطرح للأكتتاب العام .

ثالثاً:- تلتزم الشركة بنسبة عمالة كويتية لا تقل عن 80% .