أصدر رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد قرارًا بإيقاف ترخيص إحدى شركات المصاعد( تركيب وصيانة المصاعد ) وإحالة الشركة إلى القضاء بسبب عدم التزامها باشتراطات قوة الإطفاء العام أثناء تركيب مصعد في أحد المنازل مما أدى إلى سقوط الكبينة ووفاة أحد العمال في الموقع.

‏ودعت قوة الإطفاء العام المواطنين الراغبين في تركيب أو صيانة المصاعد ضرورة التعاقد مع شركات معتمدة من قوة الإطفاء لضمان سلامتهم ولتفادي أي حوادث مستقبلا.

‏واهابت بجميع شركات المصاعد الالتزام بكافة الشروط و المواصفات في التركيب و الصيانة وحماية سلامة الطاقم الفني.