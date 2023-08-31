أصدر رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد قرارًا بإيقاف ترخيص إحدى شركات المصاعد( تركيب وصيانة المصاعد ) وإحالة الشركة إلى القضاء بسبب عدم التزامها باشتراطات قوة الإطفاء العام أثناء تركيب مصعد في أحد المنازل مما أدى إلى سقوط الكبينة ووفاة أحد العمال في الموقع.
ودعت قوة الإطفاء العام المواطنين الراغبين في تركيب أو صيانة المصاعد ضرورة التعاقد مع شركات معتمدة من قوة الإطفاء لضمان سلامتهم ولتفادي أي حوادث مستقبلا.
واهابت بجميع شركات المصاعد الالتزام بكافة الشروط و المواصفات في التركيب و الصيانة وحماية سلامة الطاقم الفني.