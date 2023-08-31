وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد، قال في مقدمته، يوجد نقص حاد في الاطباء البيطريين الكويتيين في دولة الكويت عموما وفى هيئة الزراعة خصوصا بسبب قلة الحوافز والرواتب المتدنية ومع هذا تقوم الهيئة بإحالتهم للتقاعد واستبدالهم بالوافد في مخالفة صريحة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١١/٢٠١٧ بشأن الاحلال والتكويت وفى مخالفة لقانون رقم١٠٣ /٢٠١٣ والذي ينص على ان خدمة الاطباء حتى عمر ٧٥ سنه.

" نص السؤال "

١- اسباب احالة الأطباء البيطرين الكويتيين للتقاعد.

٢- تزويدي بجميع اسماء واعداد واعمار الاطباء الوافدين في هيئة الزراعة سواء تعيين او عقود او مشاريع مثل مشروع التحصينات والسل او أي مشاريع اخري او أي طبيب تمت الاستعانة بخدماته لصالح هيئة الزراعة.

٣- تزويدي بأعداد واسماء الاطباء الكويتيين الذين تعينوا في هيئة الزراعة في اخر خمس سنوات.

٤- تزويدي بمدى احتياج هيئة الزراعة للأطباء البيطريين للخمس سنوات القادمة.

٥- تزويدي بجميع اللجان في القطاع الحيواني مع بيان بأسماء وجنسيات ومؤهلات اعضاء اللجان.

٦-اسباب استبعاد الطبيب البيطري الكويتي من حملة الدكتوراة والماجستير من لجنة التراخيص الطبية والاكتفاء بالطبيب الوافد والملاحظ البيطري (دورة سنتان بعد الثانوية).

٧-ادارة الصحة الحيوانية هي القلب النابض والمشغل للقطاع الحيواني في دولة الكويت وهي تختص بحماية الانسان والحيوان من الامراض الوبائية وهي تتعامل بشكل مباشر مع منظمة الصحة الحيوانية OIE في باريس وتستلم تقارير يومية بالحالة الصحية العالمية.

• ما هي اسباب تكليف ملاحظ بيطري وترك الأطباء مع علمنا بفرق الإمكانيات بين الملاحظ البيطري والطبيب.

٨-حديقة الحيوان تعتبر من واجهات البلد ومقصد للجميع سواء للكويتيين او مقيمين او طلبه او سواح.

• ماهي اسباب اغلاق حديقة الحيوان منذ ٢٠١٩.

• ما هي ميزانية حديقة الحيوان مع بيان تفصيلي للميزانية من رواتب ومؤتمرات وغذاء ورعاية صحية منذ .٢٠١٩.

• تزويدنا بأسماء واعداد وجنسيات الاطباء العاملين فعليا وليس الاداريين في الحديقة.

٩- عدد ونوع واسعار الحيوانات التي نفقت في حديقة الحيوان منذ اخر خمس سنوات مع تقارير اللجان المشكلة لبيان اسباب نفوق الحيوان.

١٠-ما هي اسباب السماح باستيراد الطيور المائية التي لا تعد من طيور الامن الغذائي والتي ليس لها جدوى اقتصادية وتعتبر من أخطر الطيور لاحتضانها مرض انفلونزا الطيور ونشره للطيور الاخرى دون ظهور أي اعراض عليها وهي سبب رئيسي في دمار ثروة الدواجن.