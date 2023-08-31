عبدالكريم العبدالله

استقبل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بوزارة الصحة عبدالرحمن الفارس، نائب رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة محمد العازمي.

وقدم العازمي التهنئة للوكيل الفارس بمناسبة تسميته وكيلا مساعداً للشؤون الإدارية بوزارة الصحة، متمنيا له التوفيق والنجاح.

وقال إن الوكيل الفارس أكد على مساندته ومد يد التعاون لنقابة العاملين في وزارة الصحة،

ونوه إلى أنه خلال اللقاء تم مناقشة عدد من المطالبات الخاصة بالموظفين الإداريين في وزارة الصحة، حيث أكد الوكيل الفارس على دعمه الكامل للموظفين الإداريين ووعد بدراسة مطالباتهم وحقوقهم، .