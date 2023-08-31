ألاء خليفه

أعلن الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر، عن أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الداخلية لوزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2024/2023.

وقال البدر إن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد اعتمد قبول 86 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي للعام (2023 - 2024) للحاصلين على الثانوية الانجليزية.

وأشار البدر إلى أهمية مراجعة الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات الداخلية، للجامعات والكليات التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم، لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، وتسليم شهادة الثانوية الأصلية، كما أكد ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة، داعيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية للمشاركة في دفع عجلة التنمية والتطور في بلدنا الغالي الكويت.



