الخدمة تقدم لمن لديه حجز سفر مسبق وسيغادر البلاد خلال أقل من 24 ساعة



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه انطلاقاً من سياسة وزارة الداخلية للعمل في تبسيط الإجراءات الإدارية على المواطنين والتسهيل عليهم وسرعة إنجاز خدماتهم لاسيّما المسافرين منهم، تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بتوفير خدمة طباعة تجديد جواز السفر للمواطنين بمطار الكويت الدولي "T4" وذلك انطلاقاً من يوم الأحد المقبل 3 سبتمبر لمن لديه حجز سفر مسبق وسيغادر البلاد خلال أقل من 24 ساعة.



وأوضحت الإدارة أن الهدف من هذه الخدمة هو تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية وسرعة إنجازها للمواطنين الذين يفاجئون بانتهاء مدة صلاحية جوازاتهم، وهم يستعدون للمغادرة في المطار، وذلك عليهم التوجه إلى كاونتر تجديد جواز السفر الالكتروني، وتقديم الجواز القديم واستلام الجديد في حينه، وإتمام إجراءات سفرهم بكل راحة واطمئنان.



وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأن التوجيهات العليا بالوزارة تأتي للارتقاء بتطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين من قبل وزارة الداخلية.