بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن انتهاء حملتها "سلامتهم أهم" بإنتهاء الفترة المقررة لحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في الفترة من 1 يونيو الى 31 أغسطس من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً، حيث أن فريق عمل الظهيرة التابع لإدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية قام بالتفتيش وتغطية جميع المواقع في كل المحافظات للتأكد من التزام أصحاب العمل.

وصرح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، أن الهيئة بدأت بتنظيم حملة إعلامية وحملات تفتيش للتأكد من تطبيق القرار الإداري رقم 535 لسنة 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة التي يكون فيها العمل شاقاً بسبب الظروف المناخية القاسية والتي يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات العمل الاعتيادية.

وبين العتيبي أن نتائج الحملات التفتيشية التي قام بها فريق عمل الظهيرة خلال الفترة من 1/6/2023 وحتى 31/8/2023 كالتالي: عدد المواقع المخالفة التي تم التفتيش عليها بلغ (362) موقعا، عدد العمالة المتواجدة بالمواقع المخالفة بلغ (580) عاملاً، عدد البلاغات المستلمة (60) بلاغا، عدد المواقع المخالفة أول مرة بلغ (362) موقعا، عدد المواقع المستوفية التي تم إعادة التفتيش عليها (362) موقعا، وعدد المواقع المخالفة التي تم إعادة التفتيش عليها (0) موقع.

وأشار مدير عام الهيئة بالتكليف أن تطبيق القرار الإداري رقم 535 لسنة 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة يمثل تنظيم ساعات العمل دون إنقاصها وعدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأضرار التأخير، بل أنه جاء مراعياً للصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية.

وتقدمت الهيئة بالشكر للملتزمين بتنفيذ القرار، والمواطنين المتعاونين في الإبلاغ عن أي إنتهاك لقرار حظر العمل وقت الظهيرة والتبليغ عنه.