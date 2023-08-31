مراجعة «MSCI» ترفع مؤشرات السوق.. وشراء مكثف على الأسهم القيادية





شريف حمدي



شهدت السيولة المتدفقة إلى بورصة الكويت قفزة بنهاية تعاملات اليوم (الخميس)، وذلك على واقع المراجعة الربع السنوية للأسهم الكويتية على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشية، حيث سجلت السيولة بنهاية التعاملات مستوى 69.58 مليون دينار، وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات اليوم نحو 41.39 مليار دينار.



وقد استحوذ السوق الأول على 57 مليون دينار من إجمالي تداولات جلسة اليوم، بدعم من الشراء المكثف على الأسهم القيادية، حيث استحوذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على النصيب الأكبر من السيولة بـ 14.6 مليون دينار، تلاه سهم الوطني بـ 12 مليون دينار، وسهم أجيليتي 5.5 ملايين دينار، ثم بنك الخليج بـ 4.6 ملايين دينار، وزين بـ 4.2 ملايين دينار.