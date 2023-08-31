قامت وزارة التجارة والصناعة باستحداث وافتتاح مركز متخصص لخدمة ذوي الهمم وإنجاز معاملاتهم المتعلقة بالإدارات المختصة بذلك في وزارة التجارة، حيث تم تجهيز المركز بكل الوسائل والأجهزة الخاصة والموظفين ذوي الاختصاص لخدمة جميع شرائح ذوي الهمم لتوفير سبل الراحة والانسيابية أثناء عملية إجراء المعاملة بجميع مراحلها.

كما أن المركز يوفر لغة برايل ومترجم لغة الإشارة بالإضافة إلى خدمة الاتصال المرئي لذوي الهمم مع كل الإدارات ذات العلاقة، ويساعد المركز في توفير الوقت والجهد على المراجعين من ذوي الهمم بحيث تتوافر لهم جميع المعلومات وإنجاز معاملاتهم في مكان واحد.

ويوظف المركز قنوات اتصال متعددة للمراجعين تعتمد على تقنيات الأجهزة اللوحية مرتبطة بمؤشرات تقيس فترة انتظار المراجعين، وتسرع من استجابة الموظف المختص للاستفسارات والخدمات التي يطلبها المراجع.

وقد قام وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم بافتتاح المركز وتفقد آلية سير العمل والاطلاع على الأجهزة المتخصصة التي تم توفيرها في المركز.