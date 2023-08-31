ثامر السليم

قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد، ووزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز بزيارة تفقدية لجامعة عبدالله السالم، بحضور أمين عام مجلس الجامعات الحكومية د.عادل المانع في الحرم الجامعي - الخالدية، وذلك في إطار تكثيف الجهود الحكومية لضمان سير العملية التعليمية في جامعة عبدالله السالم وفق الهدف المرجو.

وجاءت هذه الزيارة للوقوف على جاهزية الجامعة لاستقبال أول دفعة من طلبتها في سبتمبر الجاري في بداية العام الدراسي 2024/2023.

وكان في استقبال الوزيرين رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود، وأمين مجلس الإدارة التأسيسي د.عادل الحسينان، وأعضاء المجلس التأسيسي، وبحضور أعضاء الفرق العاملة لمساندة الجامعة من وزارة المالية، والموظفين المستعان بهم من جامعة الكويت، ومديري الإدارات في جامعة عبدالله السالم.

وقد تفقد الوزيران والوفد المرافق مباني الفصول الدراسية والمختبرات ومباني الكافتيريا في موقع الخالدية، كما اطلعا على العرض المرئي الذي قدمه عضو المجلس التأسيسي د.فواز العنزي، مستعرضا مراحل وخطة التشغيل في جامعة عبدالله السالم للعام الدراسي 2024/2023 واستعدادات الجامعة لاستقبال طلبتها.

كما تطرق العرض المرئي إلى تصميم البرامج والنموذج المتبع والمرتكزات، وتصميم المقررات والجدول الدراسي والكتب الدراسية، والخطط الدراسية ودليل الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية، إلى جانب عرض اللوائح والسياسات والأنظمة الإدارية.

وقد أثنى الوزيران الاستاد وبوقماز على الجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، والجهات التي ساهمت في وصول جامعة عبدالله السالم إلى مرحلة التشغيل واستقبال الطلبة.

من جهتها، تقدمت د.موضي الحمود بالشكر للوزيرين على اهتمامهما بمتابعة استعدادات الجامعة وما قام به أعضاء المجلس والفرق العاملة في جميع المجالات الأكاديمية والإدارية والمرافق والخدمات من جهود حثيثة لنجاح خطة التشغيل، كما تقدمت بالشكر لوزارة المالية وأعضاء الفرق العاملة لمساندة الجامعة من وزارة المالية، وأيضا الشكر موصول لقياديي جامعة الكويت وجميع كوادرها الذين قدموا الدعم اللازم لهذا المشروع التعليمي الوطني المهم.