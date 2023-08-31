قدم سفيرنا لدى اليمن فلاح الحجرف أوراق اعتماده لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني د.رشاد العليمي بقصر «معاشيق» الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن).

وقال السفير الحجرف في تصريح لـ «كونا» إنه نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لرئيس مجلس القيادة اليمني وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني الاستقرار والسلام والتنمية.

وأضاف أنه أكد دعم الكويت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وللشعب اليمني في مختلف المجالات وحرصها على دعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن الشقيق وفقا للمرجعيات المتفق عليها.

من جانبه، رحب العليمي بالسفير الحجرف في «عدن» كسفير للكويت لدى الجمهورية اليمنية، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم له للقيام بمهامه في خدمة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين وبالموقف الكويتي «المشرف» إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وثمن جهود المؤسسات التمويلية والهيئات الكويتية الخيرية وجهودها الإغاثية ودعم مشاريع البنى التحتية وإعادة تأهيل الخدمات والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية.

وحمل الرئيس العليمي السفير الحجرف نقل خالص تحياته لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي دوام التقدم والرخاء والازدهار.

حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد واللقاء مدير مكتب الرئاسة اليمنية د.يحيى الشعيبي ووزير الخارجية اليمني د.أحمد بن مبارك ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد الحاج.