القاهرة - ناهد إمام



قال رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان د.أحمد السبكي، إننا نسعى إلى التقييم العالمي لأداء الهيئة، لوضع مصر على الخريطة الدولية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ 64 لمجلس إدارة الهيئة برئاسة د.أحمد السبكي لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.وهنأ السبكي الجهاز التنفيذي والعاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي وكل من ساهم في اعتماد المجمع وحصوله على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية كأول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر، مثمنا كل الجهود المبذولة للوصول إلى هذا الإنجاز العظيم.



وأكد العمل بشكل متطور لتحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي في التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وبجودة عالمية، وذلك بالتعاون مع كل الهيئات الصحية، لافتا إلى أن الهيئة أول عضو مصري بالاتحاد الدولي للمستشفيات واتحاد المستشفيات العربية، كما ننافس على الانضمام لعضوية الاتحاد الفيدرالي الدولي للمستشفيات.



ووافق مجلس إدارة الهيئة - خلال الاجتماع - على تغيير مسمى مستشفى الأقصر الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر لمجمع الأقصر الطبي الدولي، حيث أشار د.أحمد السبكي إلى تغيير المسمى نظرا لما يتمتع به مجمع الأقصر الدولي من بنية تحتية متطورة وإمكانات هائلة وتجهيزات طبية وغير طبية عالية المستوى، وذلك بعد رفع كفاءته وتطويره وفقا لأحدث المعايير الدولية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. ولفت إلى إستراتيجية هيئة الرعاية الصحية للعمل بنظام المجمعات الطبية الشمولية لتوفير أكبر قدر من خدمات الرعاية الصحية داخل مكان واحد دون الحاجة لانتقال المرضى إلى أكثر من مكان للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة.



وأضاف أن مجمع الأقصر الطبي الدولي تخطت تكلفة تطويره المليار جنيه، ويبلغ مساحة 50 ألف م2، ومن المقرر أن تبلغ طاقته الاستيعابية 560 سريرا، ويضم العديد من الأقسام أهمها (الطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية للمرضى، والعمليات، والرعايات المركزة والحالات الحرجة، وحضانات الأطفال المبتسرين، والأورام، والمناظير، وزراعة النخاع، والحروق، والمعامل، والأشعة، وبنك الدم الإقليمي، إضافة إلى مبنى خاص للرمد وآخر للغسيل الكلوي).