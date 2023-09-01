الدوحة - فريد عبدالباقي



حرص المدرب البرتغالي لمنتخب قطر كارلوس كيروش، على الاجتماع مع مدربي الأندية القطرية بمقر إدارة المنتخبات الوطنية في أكاديمية أسباير، حيث تضمن الاجتماع شرح إستراتيجيات وخطة الإعداد للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، ودور الأندية ومدربيها في المشاركة بهذه الإستراتيجية بهدف تحقيق أفضل النتائج في كل الاستحقاقات المقبلة، كما حضر الاجتماع مدرب منتخب قطر تحت 23 عاما البرتغالي إليديو دو فالي.



وكشف كيروش عن خطط الجهاز الفني لمنتخب قطر في إعداد وتجهيز العنابي، وأنه حريص على متابعة اللاعبين خلال مشاركتهم مع الأندية في الدوري القطري من أجل الوقوف على مستوى كل لاعب ومدى جاهزيتهم، وأيضا لتوسيع دائرة اختيار اللاعبين الجديرين بالانضمام إلى المنتخب القطري.



ويستعد المنتخب القطري لخوض مباريات ودية خلال أكتوبر المقبل، لاسيما أن «العنابي» لن يخوض المرحلة الأولى من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك ونهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية، التي ستقام يومي 12 و17 أكتوبر المقبل، على أن يبدأ حسب تصنيفه العالمي مشوار التصفيات من المرحلة الثانية التي تنطلق في نوفمبر المقبل وتستمر حتى يونيو 2024، كما يرتبط المنتخب بالمشاركة في كأس آسيا 2023 التي ستقام خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.



يذكر أن قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة أسفرت عن وقوع «العنابي» في المجموعة الأولى رفقة منتخبي الكويت والهند، والمنتخب المتأهل من مواجهة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا.



وينص نظام التصفيات على تنافس منتخبات الدور الأول الـ 20 عبر مواجهات إقصائية «بنظام الذهاب والإياب»، ليتأهل الـ 10 الفائزون إلى الدور الثاني، وفيه ينضمون إلى 26 منتخبا الأعلى ترتيبا في تصنيف «فيفا» الأخير.



ويعني ذلك أن الدور الثاني من التصفيات سيشهد تنافسا بين 36 منتخبا، تم تقسيمها بالفعل إلى 9 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.



ومن المقرر أن يستهل «العنابي» مشواره في المجموعة الأولى بتصفيات آسيا المزدوجة، باستضافة الفريق المتأهل من مواجهة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا يوم الخميس 16 نوفمبر المقبل، وذلك بالجولة الأولى من منافسات المجموعة.



وفي الجولة الثانية، يحل «العنابي» ضيفا على الهند يوم الثلاثاء 21 نوفمبر المقبل، وفي الجولة الثالثة يستضيف منتخبنا الوطني «الأزرق» يوم الخميس 21 مارس 2024، على أن يحل بعدها ضيفا على «الأزرق» يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 في الجولة الرابعة، وفي الجولة الخامسة، يغادر لملاقاة أفغانستان أو منغوليا يوم الخميس 6 يونيو 2024، قبل أن يختتم «العنابي» مشواره في المجموعة، باستضافة الهند يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024.



هذا، وتنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري القطري بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي الأهلي مع الغرافة في الـ 6:15 مساء على ستاد الثمامة، وأم صلال مع قطر على ستاد البيت، ومعيذر مع المرخية على ستاد أحمد بن علي، وتقام المباراتان في التوقيت نفسه 8:15 مساء.



وتختتم مباريات الجولة غدا «السبت»، بـ 3 مواجهات أيضا، حيث تتجه الأنظار إلى قمة الجولة التي تجمع بين العربي والدحيل في الـ 6:15 مساء على ستاد الثمامة، ثم يلتقي السد مع الوكرة على ستاد خليفة الدولي، والشمال مع الريان على ستاد البيت، وتقام المباراتان في التوقيت نفسه 8:15 مساء.