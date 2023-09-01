أعلن وفد وزارة التربية، عن تعاقده مع 531 معلما ومعلمة من الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين، وذلك من عدد من التخصصات العلمية.



وقال وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتعليم العام ورئيس الوفد أسامة السلطان في تصريح لـ «كونا»، إن من بينهم 211 من المعلمات و320 من المعلمين.



وأضاف السلطان انه تم اختيار المعلمين والمعلمات عبر مراحل محددة منها إجراء اختبارات وعقد سلسلة مقابلات في تخصصات علمية مختلفة كالرياضيات والفيزياء والإنجليزي للذكور.



وأشار إلى أنه سيتم استكمال كل إجراءات التعاقد اللازمة فور عودة الوفد إلى الكويت، معربا في الوقت نفسه عن ثقته بالمعلم الفلسطيني. كما ثمن دور القيادة الفلسطينية في استضافة الوفد الكويتي خلال إجراءات التعاقد في الضفة الغربية وقطاع غزة.



من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، إن الوزارة وبتوجيهات من مؤسستي الرئاسة والحكومة، عملت على تسهيل مهمة وفد وزارة التربية.



وأوضح الخضور في تصريح مماثل لـ «كونا»، أن الوزارة استبقت زيارة الوفد الكويتي بالإعلان عن الوظائف ومن ثم عملت على تسهيل كل الإجراءات المرتبطة بإجراء المقابلات وما يخص الاختبارات التحريرية وصولا إلى عمليات التعاقد مع المعلمين الجدد.



وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تتابع وضع المعلمين الذين ذهبوا في السنوات الماضية إلى الكويت، حيث كانت عملية التعاقد معهم قد استؤنفت عام 2017.



وشدد على أنهم يتطلعون الى تطوير التعاون مع وزارة التربية بالكويت في آفاق تعليمية أخرى مثل الوصول إلى اتفاقات توأمة بين مدارس فلسطينية وكويتية على طريق التواصل بين الطلبة حتى لا يقتصر الأمر على صعيد المعلمين والسلك التعليمي. وأوضح أن استمرارية التعاقد مع المعلم الفلسطيني تعني استعادة التعاون الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي، مشددا على أنه تأكيد آخر على العلاقة القوية والتاريخية بين الكويت وفلسطين وتجديد الثقة بالمعلم الفلسطيني لما يملكه من مهارات وإمكانيات.



هذا، وغادر الوفد الكويتي قطاع غزة بعد زيارة استمرت خمسة أيام شهدت إجراء الاختبارات والتعاقدات مع المترشحين، علما أن الوفد كان قادما من الضفة الغربية.