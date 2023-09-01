نظمت جمعية طلبة طب الأسنان بجامعة الكويت KDSS حملة إنسانية طبية تحت شعار «نرسم بسمة» إلى جمهورية النيبال بالتعاون مع منظمة Mission and Mercy لتقديم خدمات ومساعدات طبية لبعض القرى النائية، والتي تعاني من شح ونقص شديدين في الخدمات الطبية بشكل عام وخدمات طب وجراحة طب الأسنان بشكل خاص.



ورافق الطلبة البالغ عددهم 17 طالبا وطالبة خلال رحلتهم الإنسانية القائم بأعمال العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا ورئيس قسم العلوم الجراحية د.فواز الزعبي، والأستاذ المساعد بقسم العلوم الترميمية والتعويضية د.كوثر علي. وتمكن الوفد الطلابي من فحص ومعالجة ما يزيد على 900 حالة خلال 3 أيام، حيث شملت الخدمات العلاجات الجراحية وخلع الأسنان، والعلاجات الوقائية، والحشوات، وتنظيف اللثة وفحص ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى تقديم النصائح التوعوية والوقائية مع توزيع المستلزمات الطبية للحفاظ على صحة الفم والأسنان للبالغين والأطفال الذين حصلوا بدورهم على هدايا وألعاب، الأمر الذي حظي بتقدير واهتمام رسمي وشعبي، حيث تم تكريم الطلبة من قبل الأهالي والسكان المحليين الذين أعربوا عن امتنانهم وشكرهم العميقين بحضور ممثلي وزارة الصحة النيبالية.



من جانبه، ذكر القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان د.راشد العازمي أن هذه الرحلة الإنسانية تمكنت من رسم البسمة على وجوه الأهالي ممن يعانون من ظروف صعبة وشاقة خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الطبية الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز السمعة الطيبة لجهود الكويت في مجال الإنسانية ومساعدة الشعوب المحتاجة، معربا عن وافر شكره وتقديره للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وكل من ساهم في تسهيل ونجاح هذه المهمة الإنسانية.