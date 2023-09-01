عبدالعزيز الفضلي



في اطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، تلقى وكيل وزارة التربية كتابا من وزارة الصحة أشارت من خلاله إلى أنه سيتم سحب عينات عشوائية من خزانات المياه في بعض المدارس كنوع من ضبط الجودة وذلك في اطار الرقابة على سلامة مياه الشرب في المدارس.



وقالت «الصحة» في كتابها، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: «نظرا لقرب بدء العام الدراسي 2024/2023 بكامل طاقته في جميع المدارس في القطاع العام والقطاع الخاص، يرجى التفضل بضرورة التنبيه على مسؤولي الشؤون الهندسية في وزارتكم الموقرة بإجراء الصيانة المطلوبة لشبكات مياه الشرب في المدارس، بدءا من خزانات مياه الشرب وصولا إلى نقطة الاستخدام في المشارب، لضمان وصول مياه نقية صالحة للشرب وخالية من أي ملوثات، علما بأن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والقرار رقم (12) لسنة 2017 الفرع الأول مادة رقم (6) تنص على «تلتزم الجهات المعنية كل منها في نطاق اختصاصها ومسئولياتها بالفحص المستمر بمعدل مرتين (كل ستة أشهر) في العام على المواقع والمنشآت التابعة لها». وأضافت: «ألزمت المادة الجهات المسؤولة عن المؤسسات التعليمية (المدارس والمعاهد والجامعات) بتقديم تقارير بيئية قبل بداية ونهاية كل عام دراسي إلى الهيئة العامة للبيئة وحرصا من وزارة الصحة (قسم صحة البيئة بإدارة الصحة العامة وأقسام الصحة الوقائية بالمناطق الصحية) على صحة وسلامة الطلبة، يتم سحب عينات عشوائية من بعض المدارس كنوع من ضبط الجودة، حيث لم يلزم قانون حماية البيئة وزارة الصحة بالرقابة الفعلية على مياه الشرب في المدارس.



وختمت وزارة الصحة كتابها بالقول: يرجى التفضل باعتبار الموضوع عاجلا حرصا على صحة وسلامة الطلاب ومنعا لحدوث أي مشاكل صحية.