بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القرغيزية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللجمهورية القرغيزية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة كريستين كارلا كانغالو رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية ترينيداد وتوباغو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.