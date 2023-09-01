عبدالله قنيص - منصور السلطان



تمكن رجال 4 مراكز إطفاء، وهي البدع ومشرف والسالمية والهلالي، من السيطرة على حريقين فصل بينهما عدة ساعات بمنطقتي سلوى والسالمية. وذكرت قوة الإطفاء العام أن بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية مساء امس الاول يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة سلوى. ‏وعليه توجهت الى البلاغ فرق إطفاء مراكز البدع ومشرف وتبين أن الحريق في شقة بالدور الثالث من المنزل، وعلى الفور باشرت الفرق مكافحة الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات. وبشأن حريق السالمية ذكرت «القوة» أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية نحو الرابعة عصرا يفيد بوقوع حريق في عمارة مكونة من 11 دورا بمنطقة السالمية، مشيرة الى انه تم الإيعاز إلى فرق إطفاء من مراكز البدع والسالمية والهلالي، وتبين أن الحريق في شقة بالدور الـ11 ويوجد أشخاص محتجزون، وعلى الفور تم إنقاذ الأشخاص المحتجزين وإخلاء العمارة من السكان والسيطرة على الحريق وإخماده، دون إصابات تذكر.



من جانب آخر، أصدر رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد قرارا بإيقاف ترخيص إحدى شركات المصاعد (تركيب وصيانة المصاعد) وإحالة الشركة إلى القضاء بسبب عدم التزامها باشتراطات قوة الإطفاء العام أثناء تركيب مصعد في أحد المنازل، مما أدى إلى سقوط الكابينة ووفاة أحد العمال في الموقع. ‏ودعت قوة الإطفاء العام المواطنين الراغبين في تركيب أو صيانة المصاعد، إلى ضرورة التعاقد مع شركات معتمدة من قوة الإطفاء لضمان سلامتهم ولتفادي أي حوادث مستقبلا. ‏وأهابت قوة الإطفاء بجميع شركات المصاعد للالتزام بكل الشروط والمواصفات في التركيب والصيانة وحماية سلامة الطاقم الفني.