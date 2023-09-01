محمد الجلاهمة



بتوجيه من محقق محافظة الفروانية، صدر أمر بضبط وإحضار 5 آسيويين لاتهامهم بسلب وافد هندي وتهديده بالقتل ما لم يدفع 120 دينارا بخلاف ما تم سلبه منه. وقال مصدر أمني ان وافدا هنديا من مواليد 1980 أبلغ مخفر شرطة خيطان بتعرضه للسرقة والاعتداء من قبل 5 آسيويين يعرفهم، مشيرا إلى انه تلقى اتصالا من أحدهم وأبلغه بأن يلتقيه إلى جوار مدرسة أجنبية في خيطان، وحينما وصل وجد المتصل و4 آخرين، حيث ضربوه في مواقف المدرسة وسلبوه مبلغ 200 دينار كانت بحوزته ثم عاد المتصل نفسه وأبلغه بأن عليه أن يأتي إليه بمبلغ 120 دينارا أخرى وإلا فسيتم قتله، هذا ولم يعرف العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليهم وإذا كان مدينا لهم من عدمه، وتم تسجيل قضية حملت عنوان «سرقة عن طريق استعمال العنف» بتصنيف «جنايات».