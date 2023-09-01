عبدالله قنيص



كشف خلل في الاتصالات الخاصة بعملاء شركة اتصالات عن قيام مجهول بسرقة بطاريات قيمتها 5203 دنانير. هذا ووجه وكيل النائب العام بتصنيف القضية تحت مسمى «جنايات» والإيعاز الى الأدلة الجنائية بالانتقال الى موقع السرقة ورفع البصمات، وكذلك وجه مباحث مبارك الكبير بإجراء التحريات لضبط الجناة المجهولين. وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني ان الممثل القانوني لشركة الاتصالات قال في مخفر شرطة أبو فطيرة إن احد مواقع الشركة (في منطقة أبوفطيرة ق1) سرق منه 11 من بطاريات الليثيوم وان قيمة المسروقات 5203 دنانير، مشيرا الى ان شكاوى العملاء دعت الشركة الى ارسال فني الى الموقع ليجد انه قد تمت السرقة، وقدم المحامي الرقم التسلسلي للمسروقات.