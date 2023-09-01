حنان عبد المعبود



شدد مراقب تفتيش محافظة العاصمة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الصديقي على ضرورة الانتباه للمواد الغذائية التي يتم شراؤها من حيث تاريخ الصلاحية والانتهاء وشكل الأسماك واللحوم ومراعاة ان كانت رائحتها جيدة وتدل على انها طازجة كما هو معلن في بياناتها.



وقال الصديقي في تصريح لـ«الأنباء» عقب جولة تفتيشية على عدد من المطاعم والمحلات التجارية والأسواق المركزي في محافظة العاصمة، إن الجولة أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفات وإغلاق منشأتين غذائيتين، وإتلاف كمية من الأسماك في سوق شرق خلال المزاد المنعقد بالسوق، موضحا أن كمية المواد الغذائية التي تم إتلافها بلغت 145 كيلو غير صالحة للاستهلاك، وكانت تالفة ظاهريا.



وأضاف: تم أيضا إتلاف 3 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتا الى أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية حريصة على ضبط الأمن الغذائي بالبلاد، مبينا أن التفتيش على المواد الغذائية بشكل عام يكون على مدار 24 ساعة يوميا.



وأشار إلى ضرورة مراعاة أن تكون المواد الغذائية المستهلكة صالحة للاستخدام الآدمي، لافتا الى ضرورة الإبلاغ عن المواد غير الصالحة عبر الخط رقم 1807779.