في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق البلدية بناء على توجيهات المدير العام بالوكالة م.سعود الدبوس بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولات تفتيشية للتأكد من مدى التزام المقاهي والمحلات بشروط وضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بالإنابة بمحافظة الجهراء عبدالله الشمري إن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها على المقاهي والمحلات أسفرت عن تحرير 55 مخالفة إضافة إعلان وعدم صيانة إعلان وإقامة إعلان قبل الحصول على ترخيص.



وأشار إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.