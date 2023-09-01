بداح العنزي



أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتوزيع العمل بين رؤساء المراقبات ورؤساء الأقسام بالإدارة القانونية في البلدية. وتضمن القرار التالي: مادة أولى: تتولى وكيل إدارة هند زايد حسين بوعركي - رئاسة قسم الفتوى في مراقبة الفتوى.



٭ تتولى وكيل إدارة سارة أحمد العيد - رئاسة قسم قضايا محكمة الاستئناف في مراقبة القضايا.



٭ يتولى وكيل إدارة حسن حسين الصفار - رئاسة قسم مخالفات الخدمات البلدية في مراقبة المخالفات.



٭ تتولى وكيل إدارة غنيمة شعبان حيدر محمد - رئاسة شعبة السكرتارية.



٭ يتولى وكيل إدارة سالم صالح مهدي الغيص - رئاسة قسم قضايا المحكمة الكلية في مراقبة القضايا.



٭ يتولى وكيل إدارة سلمان فهد المطيري - رئاسة قسم تنفيذ القضايا في مراقبة القضايا.



٭ يتولى وكيل إدارة فرحان خالد فرحان العنزي - رئاسة مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني.



٭ تتولى وكيل إدارة نادية احمد الشيباني - رئاسة قسم العقود والمناقصات في مراقبة الفتوى.



مادة ثانية: على الجهات المختصة بالبلدية المبادرة بتنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ 3/9/2023.