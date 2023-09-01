الرسول صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره ورقاه جبريل وأمر غيره بالرقية

التشخيص الخاطئ يجعل المريض يظن أنه مسحور وهو غير ذلك

يشترط في الراقي الإخلاص وألا يبتغي مالاً ولا سمعة وأن يكون على عقيدة السلف

أكد الشيخ بدر الفيلكاوي ان الرقية بالقرآن الكريم جائزة بشرط ان تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وان هناك شروطا يجب توافرها حتى تكون الرقية الشرعية صحيحة، مشيرا الى ان الرقية تحصن المسلم من أي سوء قد يصيبه وتحميه من الأذى. حول هذا الموضوع المهم نتعرف على المزيد:



هل ترى ان العلاج بالرقية الشرعية ضروري بعد ان تقدم الطب البشري في علاج الأمراض؟



٭ بعد ان كثرت الامراض النفســية والـــروحـــية والعضوية في هذا العصر، وتعددت انواعها واشكالها، وخرجت علينا امراض جديدة لم تكن معروفة في السابق، وقد حصل كل ذلك بسبب غفلة كثير من الناس عن ذكر الله، وعن اسباب التحصن من الوقوع في مثل هذه الامراض، والابتعاد عن الطرق الصحيحة للعلاج منها بعد وقوعها، خاصة بالاستفادة من الرقية الشرعية، وهي ظاهرة جيدة، ولكن ما يثير القلق ان يتولى هذا الامر العظيم بعض جهلة القراء الذين ليس لهم حظ من العلم الشرعي، فكانت تجارة سريعة ورابحة وأكلا لأموال الناس بالباطل.



والرقية مشروعة من الكتاب والسنة والاجماع، قال تعالى (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً)، وقوله عز وجل (يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين)، وقوله تعالى (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء)، فالشفاء الذي تضمنه القرآن الكريم عام لشفاء القلوب التي في الصدور من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها.



وفي الحديث عن عوف بن مالك الاشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك»، وعن جابر قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال فأتاه، فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال: «من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل».



وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني ان استرقي من العين، وقد اجمع العلماء على جواز الرقى.



ما أنواع الرقى؟



٭ الرقى نوعان: رقى شرعية ورقى شركية، والشرعية ما كانت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا يخالفهما من الأدعية المعروفة وهي التي تكون عند اهل الصلاح والتقوى، فهذه مقبولة في الشرع، اما الرقى الشركية وهي كل ما كان بكلام غير مفهوم وألفاظ مجهولة من الطلاسم الشركية ونحوها، وتكون عند أولياء الشيطان وحزبه، وهذه محرمة في الشرع يحرم الرقية بها او اتيان من يرقى بها.



هل هناك شروط للرقية الشرعية، وما حكمها؟



٭ نعم، هناك شروط لابد منها، واجمعت الامة على جواز الرقى عند اجتماع هذه الشروط، وهي ان تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته او بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون رقية شركية مثل رقية السحرة والمشعوذين بعبارات محرمة، والشرط الثاني ان تكون باللسان العربي، او بما يعرف معناه من غيره، لأن ما لا يعرف معناه ربما يؤدي الى الشرك، والشرط الثالث ان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، وذلك لأن الرقية سبب من الاسباب يراد بها الحفظ والتداوي، ومن شروط الاخذ بالأسباب الاعتماد على مسببها وموجدها الله وحده لا شريك له، والرسول صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره ورقاه جبريل وامر غيره بالرقية، اما عن حكم الرقى الشرعية بالنسبة للراقي فسُنّة لما فيه من الاحسان للمرقى، اما بالنسبة للمرقى عليه فإنها مباحة.



ما الأمراض التي تعالجها الرقى؟



٭ الأمراض المعنوية العصبية والنفسية تشفيها الرقية الشرعية بعد حول الله وقوته، كما تنفع معها بعض العقاقير للأطباء، اما الامراض الروحية «الشيطانية» لا يكون علاجها إلا بالرقية الشرعية بكلام رب العالمين، ومن بحث عن غيرها فقط اخطأ السبيل، وهناك من هجروا الرقى والتجأوا للأسباب المادية الحسية فقط، وقسم من الناس انكبوا على الرقى فقط وهجروا الأخذ بالأسباب المادية الحسية وعطلوها والصحيح الاخذ بالأمرين معا.



هل تنفع الرقية لدفع البلاء قبل وقوعه أم بعد وقوعه؟



٭ تنفع الرقية لدفع البلاء قبل وقوعه وبعده، والدليل على ان الرقية تدفع البلاء قبل وقوعه ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا آوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما (قل هو الله أحد) والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما من رأسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات، اما الدليل على الرقية لدفع البلاء بعد وقوعه حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت: كان اذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام «بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد اذا حسد وشر كل ذي عين».



ما صفات الراقي «المعالج»؟



٭ لابد من اخلاص النية لله، فالنية لها اثر كبير في الرقية بإذن الله تعالى، فلا يبتغي بما يقرأ مالا ولا سمعة، بل يريد ما عند الله والدار الآخرة، وتحقيق التوحيد لله وحده، وان يكون الراقي منتهجا عقيدة السلف الصالح، ويتصف بحسن الاعتقاد، كما ان يكون الراقي متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بعيدا عن البدع والمحدثات، وينبغي ان يكون الراقي صاحب عبادة وتقوى وخوف من الله، وكلما كان الراقي الى الله اقرب كانت لقراءته اثر كبير على المصاب والعكس بالعكس (إنما يتقبل الله من المتقين)، ويكون الراقي بعيدا عن الحرام والمعاصي، وان يكون المتصدي لرقية الناس متقنا الصنعة ولديه الخبرة والممارسة على يد شيخ يثق في علمه وخلقه وورعه، فليس كل من حفظ بعض الآيات اصبح راقيا ماهرا حاذقا، فعلم الرقية علم له تأصيل وقواعد وضوابط (الجاهل يطلب المال والعالم يطلب الكمال)، كما ينبغي للراقي ان يكون زاده التحصن من الشياطين والتأني في التشخيص، فهو نصف الدواء، اما التشخيص الخاطئ فيجعل المريض يعيش في وهم، ومن اخطر الامراض الوهم، فيظن انه مسحور وهو غير ذلك.