جلس نفر من المسلمين إلى عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.



فقالوا: كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قد أخافنا، حتى والله ما نستطيع أن نديم إليه أبصارنا.



انفلت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه من المجلس متوجها إلى أمير المؤمنين، يقص عليه الخبر.



فقال عمر رضي الله عنه زاويا ما بين عينيه من الغضب: أو قد قالوا ذلك، فوالله لقد لنت لهم حتى تخوفت الله في ذلك، ولقد شددت عليهم حتى خشيت الله في ذلك، وأيم الله لأنا أشد منهم خوفا منهم مني.. فأين المخرج؟



ثم سالت الدموع من عينيه، وارتعشت شفتاه، حتى سمع أزيز صدره من البكاء، فقام يجر رداءه.



فقال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه: أفٍّ لهم بعدك.