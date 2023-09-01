من الدعوات المستجابة دعاء الوالدين لأولادهما، فنجد بعض الأمهات في حالة الغضب يقمن بالدعاء على أبنائهن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس وعلى الأولاد والأموال، كما نهى صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على نفسه ولا على أولاده ولا على خدمه.



وقد يصادف الدعاء ساعة يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى الدعاء، فيهلك من دعي عليه، فالأولى من ذلك كله أن يدعو الإنسان بالخير والهداية والصلاح لقوله تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)، فلندع لأبنائنا بصلاح الحال، كما أرشدنا لذلك قول الله عز وجل: (قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديَّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين)، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الوالدين عن الدعاء على الأبناء فقال: «لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم».



ومن الدعاء المستجاب دعاء الوالدين للأبناء، وعلى الأبناء أن يحرصوا على دعاء الوالدين لهم وليس عليهم، فهما سبب دخول الجنة وسبب تفريج الكربات وزيادة الرزق، وينبغي أن يتقي المسلم دعوة والده أو والدته عليه، خاصة إذا كانا سيدعوان عليه بحق، فليخش ويحذر أشد الحذر، فقد يوافق ذلك ساعة يستجاب فيها الدعاء.