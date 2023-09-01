علي إبراهيم



أظهرت أرقام رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، أن قيمة شيكات وخطابات الضمان لدى الحكومة بلغت أكثر من 5.9 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي.



وتفصيليا، بلغ رصيد حساب تأمينات شيكات وخطابات ضمان لدى الأجهزة الحكومية المختلفة والذي يستخدم لمراقبة خطابات الضمان والشيكات المصدقة التي تقدم من المقاولين والموردين ضمانا لتنفيذ أعمالهم لدى مناقصات الحكومة نحو 5.96 مليارات دينار في نهاية مارس 2023، إذ ارتفع بنسبة 1.2% بما قيمته 73.86 مليون دينار قياسا إلى قيمة الرصيد في مارس 2022. وكشفت البيانات أن وزارة الكهرباء والماء حققت أعلى رصيد لشيكات وخطابات الضمان، إذ استحوذت وحدها على 28.25% من إجمالي قيمة تلك الأرصدة بواقع 1.68 مليار دينار.