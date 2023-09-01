سجلت مجموعة «UBS Group AG» السويسرية أكبر ربح فصلي على الإطلاق لأي بنك في العالم تاريخيا خلال الربع الثاني نتيجة استحواذها الطارئ على بنك «كريدي سويس»، وأكدت أنها ستدمج الأعمال المحلية لمنافسها السابق بشكل كامل بحلول العام المقبل.



وسجل البنك مكاسب بقيمة 29 مليار دولار والناتجة عن الفرق المحاسبي بين السعر الذي دفعته «يو بي إس» بقيمة 3 مليارات دولار لشراء بنك «كريدي سويس» وقيمة الميزانية العمومية للمقرض المستحوذ عليه. ويسيطر بنك «UBS» الآن على ما يقرب من 5 تريليونات دولار من أصول العملاء، مما يمنحه فرصة للتفوق العالمي في مجال إدارة أموال الأثرياء.



وقد دفعت هذه النتائج أسهم البنك للارتفاع خلال التعاملات المبكرة في زيوريخ أمس، إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2008. وارتفعت أسهم UBS بنسبة 4.9% بعد حوالي ساعة من بدء التداول.



وبعد ما يقرب من 3 أشهر من إتمام صفقة الاستحواذ على بنك «كريدي سويس»، يركز سيرجيو إيرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس»، على تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاندماج على الإطلاق في مجال التمويل العالمي.



ومن المقرر أن تتضمن هذه المهمة الاستغناء عن آلاف الوظائف، كما أنها محفوفة بالمخاطر القانونية واحتمال تضخم التكاليف والجدل السياسي مع اقتراب الانتخابات السويسرية، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».



وارتفع سعر سهم UBS بنسبة 30% هذا العام، مما يجعله أفضل بنك أوروبي رئيسي من حيث القيمة. كما تتفوق المكاسب المحاسبية لهذا الربع على أرباح «جي بي مورغان» البالغة 14.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، وهو الرقم القياسي الحديث للمقرضين الأميركيين والأوروبيين.



وأنهى البنك الآن شهورا من التكهنات حول مستقبل الوحدة المحلية لبنك «كريدي سويس»، والتي كانت في السابق الأكثر ربحية باستمرار بين وحداته، وقال UBS إن البنكين سيعملان بشكل منفصل حتى الاندماج القانوني المخطط له في عام 2024، فيما ستبقى العلامة التجارية «كريدي سويس» في مكانها حتى يتم نقل العملاء إلى أنظمة «UBS»، المتوقع في عام 2025.