أعلن مكتب داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عين امس غرانت شابس في منصب وزير الدفاع ليخلف في هذا المنصب بن والاس.



وشابس شخصية محافظة سيحتفل بعيد ميلاده الخامس والخمسين في سبتمبر، وكان يشغل منصب وزير أمن الطاقة وحياد الكربون منذ فبراير. وبدلا من شخصية متخصصة في القضايا العسكرية، اختار ريشي سوناك شخصا يتمتع بخبرة سياسية واسعة لهذه الحقيبة الرئيسية، بينما تعد المملكة المتحدة أحد الداعمين الرئيسيين لكييف في مواجهة الغزو الروسي.



وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس أكد استقالته من منصب وزير الدفاع امس في رسالة لسوناك مبديا دعمه المستمر للحكومة، مع تنبيه رئيس الوزراء البريطاني إلى ضرورة ألا يعتبر الدفاع «إنفاقا غير أساسي».



وجدد والاس في رسالة استقالته الرسمية مناشدته للحكومة بعدم اللجوء إلى الدفاع لترشيد الإنفاق.



وكتب «عادت وزارة الدفاع إلى مسار أن تصبح مرة أخرى من الطراز العالمي مع أشخاص من طراز عالمي». وأضاف «أعلم أنك تتفق معي في أننا يجب ألا نعود لأيام كان ينظر فيها إلى الدفاع باعتباره إنفاقا تقديريا للحكومة يتحقق التوفير من خلال تفريغه». وكان سوناك قد أشاد بعمل والاس قائلا في رسالة رد بها عليه «خدمت بلدنا في ثلاثة من أكثر المناصب تطلبا في الحكومة: وزيرا للدفاع، ووزيرا للأمن ووزيرا لشؤون إيرلندا الشمالية».