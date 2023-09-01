قال الجيش الإسرائيلي ومسؤولون في قطاع الصحة إن سائق شاحنة فلسطينيا قتل جنديا إسرائيليا في عملية دهس قرب نقطة تفتيش بالضفة الغربية المحتلة قبل أن يقتل بالرصاص خلال مطاردة تلت الهجوم.



وجاءت الواقعة بعد ساعات من تنفيذ فلسطينيين تفجير قنبلة على جانب الطريق في الضفة، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين.



وقال جيش الاحتلال إن السائق (41 عاما) الذي كان يحمل تصريحا للعمل في إسرائيل دهس مجموعة من الجنود خارج ساعات خدمتهم على حاجز «مكابيم»، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة ثلاثة إضافة لإصابة بائع كان على جانب الطريق.



وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات أمنية لاحقت السائق إلى داخل الضفة وقتلته بالرصاص قرب قرية نعلين الفلسطينية القريبة.



من جهتها، أشادت حركة «حماس» بالعملية، وقالت في بيان إن «العمليات التي ينفذها الشباب الثائر في الضفة الغربية ضد جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه وآخرها عملية الدهس غرب مدينة رام الله، تحمل رسالة واضحة أنه لا أمن للمحتل». إلا أن الحركة لم تعلن مسؤوليتها عن العملية.



بدورها، قالت حركة الجهاد الفلسطينية إنها فجرت قنبلة على جانب الطريق استهدفت جنودا إسرائيليين في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده أصيبوا لدى تأمينهم لزيارة يهود لقبر النبي يوسف.



واوضح مسعفون ان نحو 30 فلسطينيا أصيبوا على يد القوات الإسرائيلية في نابلس أحدهم بعيار ناري وآخر برصاصة مطاطية، بينما أصيب الباقون بسبب الغاز المسيل للدموع.