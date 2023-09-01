

القاهرة - هالة عمران



أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، قرارا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.



ووفقا للقرار أيضا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.



إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية مهتمة وحريصة على ترميم والحفاظ على الآثار المصرية سواء الإسلامية أو القبطية.



وأضاف مدبولي، في تصريحات خلال زيارته للكنيسة المعلقة وافتتاح عدد من المشروعات، إن الزيارة بدأت بتفقد أعمال الترميم للكنيسة المعلقة وافتتاح حصن بابليون وبوابة عمرو بن العاص بعد اكتمال عملية ترميمهما.



وأشار مدبولي إلى أن المنطقة الآثارية تضم مجمع أديان سماوية (الإسلام والمسيحية واليهودية)، بالإضافة إلى الجزء التاريخي وهو حصن بابليون نفسه الذي يعود إلى العصر اليوناني، وهو يوضح اهتمام الدولة المصرية بترميم والحفاظ على الآثار.



ولفت إلى أن جامع عمرو بن العاص، وهو أقدم جامع على مستوى قارة أفريقيا كلها، يتم بجانبه تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، الذي تتجاوز مساحته 500 فدان وهو الحديقة المركزية الرئيسية في قلب القاهرة. في شأن آخر، أكد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، أن إقامة المراكز بالمحافظات يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق «رؤية مصر 2030».



جاء ذلك خلال افتتاح د.مصطفى مدبولي، التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، بحضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء بكر محمد البيومي مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.















صورة خبر مصر: قرار حكومي















