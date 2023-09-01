استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له أمس. وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن الأسد بحث مع عبداللهيان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، إضافة لموضوع «الانسحاب التركي من الأراضي السورية وحتمية حصوله كشرط لابد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة»، مشيرا إلى أن العلاقة السليمة بين إيران والدول العربية تسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.



وقال الأسد خلال اللقاء إن ما يشهده العالم «يثبت أن سياساتنا كانت سليمة»، مبينا أن الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحا على وقع التطورات والتغييرات الحاصلة في العالم وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه.



من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وإيران، وحرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سورية.



وتأتي زيارة الوزير الإيراني، بعد شهر من زيارة قام بها وزير الخارجية فيصل المقداد إلى طهران، وكانت آخر زيارة قام بها عبداللهيان إلى سورية، في يناير الماضي، ووصفت الزيارة حينها بأنها «مفاجئة» وانطلق حينها عبداللهيان من دمشق إلى أنقرة.