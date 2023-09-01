بيروت - أحمد عز الدين



دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الكتل البرلمانية، إلى عقد جلسات حوار لمدة سبعة أيام كحد أقصى، تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية بعد عشرة أشهر من شغور المنصب.



وقال بري في كلمة ألقاها أمام آلاف من أنصاره خلال إحياء حركة أمل، الذكرى الخامسة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في الجناح، «للمرة الأخيرة أقول تعالوا في شهر سبتمبر لحوار في المجلس النيابي لرؤساء وممثلي الكتل اللبنانية لمدة حدها الأقصى سبعة أيام، وبعدها نذهب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية».



ودعا القوى السياسية إلى انجاز الاستحقاق الرئاسي «قبل فوات الأوان».



وجدد بري دعوته الكتل البرلمانية الى الحوار مع اقتراب عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان الى بيروت، والذي تقود بلاده منذ أشهر جهودا بلا جدوى لإنهاء الشغور الرئاسي.



ولفت رئيس المجلس إلى «اننا عملنا من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي ونؤكد انه كان يجب ان ينجز بالأمس قبل اليوم وغدا قبل بعده وقبل فوات الأوان». وشدد على المصارحة لتصويب مسار بعض الاطراف في الداخل لاسيما من وصفهم بـ«الوشاة» في عواصم العالم.



وتوجه إلى هذا الفريق، قائلا: «مخطئون بالعنوان ولا تعرفون من أنا، و«خيطوا بغير هالمسلة»، مؤكدا أن «الاستحقاق الرئاسي لا ينجز بهذه الطريقة، ولا يتم بفرض مرشح أو وضع «فيتوهات» ولا بتعطيل المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية وشل اعمالها».



وتساءل بري: «هل أصبحت الدعوة إلى التوافق والحوار جريمة؟ وأي قيمة للبنان إذا سقط فيه الحوار؟ وهل كان على رئيس المجلس ان يدرج على جدول أعمال الجلسة الأخيرة تشريع الشذوذ الجنسي؟»، مشيرا إلى أن «هناك جهات بدأت تعزف على وتر التقسيم والفدرلة، لكننا سنبقى نراهن على صحوة الضمير الوطني، ولا نريد أن نصدق أن أحدا في لبنان لا يريد رئيسا إذا لم يكن هو الرئيس».



وأعلن أن«مع تصاعد وتيرة تهديدات العدو الإسرائيلي، فإن حركة «أمل» بكل مستوياتها ستقف «إلى جانب الإخوة في حزب الله، للدفاع عن حدودنا المقدسة».



كما شدد على أن «قضية الإمام ورفيقيه بقدر ما هي قضية أشخاص أعزاء، فهم يمثلون من خلال استهدافهم واختطافهم اختطافا للبنان الدور والرسالة، ونؤكد التمسك بمتابعة هذه القضية وكل محاولة تشويش وحرف للأنظار ونسج روايات لا تستند إلى شيء من الحقيقة لا تهدف إلا لتضليل التحقيق، ومحاولة مكشوفة لتبرئة المجرمين». وتطرق الى موضوع النفط والغاز في البحر فقال: هناك بارقة أمل البدء بالثروة الغازية، ويحاول البعض تجيير الإنجاز له، وقد سكتنا طويلا حتى ظنوا انهم اصحاب الانجاز.