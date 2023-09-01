نشأ في عائلة بحرية، وتتلمذ على يد نواخذة كبار كوالده وعمه، وتعلم قواعد وفن الصيد وعشق ضربة السبيطي والشيم، وسمچة النويبي بداية اشتعال فتيل التولع بالخيط. صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق مشاري سالمين الذي حدثنا عن صيد الحيشان والأسماك الحاضرة الآن، وأفضل مواسم الصيد خلال السنة، ومتى تكون الچنعدة خطرة ومراحل تطور صيدها، كما أطلعنا سالمين على أفضل أماكن تواجد النقرور وأقوى ييمة له، وأماكن تواجد أسماك الشيم، ولماذا يصعب صيد الهامور بالطبعانات، وأين يستخدم ييم الشريب والحويت للشعم، وما الأسماك التي تضرب على الجق، وأكثر هموم أهل البحر والرسالة التي خصها لإخوانه الحداقة، وحثهم على المحافظة على البحر والبيئة البحرية، فإلى التفاصيل.



بداية يقول الحداق مشاري سالمين»عائلتي أهل بحر، وكنت أشوف أبوي وعمي يروحون البحر وأنا صغير، وأول وأحلى تجربة صيد كانت لي مع الوالد وعمي ويومها حضر علينا النويبي حلالي، وهذا الشيء خلاني أتعلق أكثر وأكثر بالحداق، ومن بعدها تولعت بالصيد وحب البحر وصرت أرافقهم بكل طلعة، وكنت أراقب طريقة شكة الييمة والترديعة وحذفة الخيط واللشطة والموادع وأشياء أخرى كثيرة، وتعلمت على صيد حبيب الملايين السبيطي والشيم، وأغلب طلعتنا البحرية تكون لمنطقة الحيشان، وعرفت أنها من أصعب الأماكن بالكويت لأن يبيلها شطارة، لأن هذه المنطقة يبيلها ييم عدل (فرش) وطرحة وفنيات.



مواسم وأماكن الصيد



ويضيف سالمين: أماكن الصيد تعتمد على الموسم والسمكة المطلوبة، وخلال فصل الصيف ما اطلع من الحيشان لأني احب حداق السبيطي والشيم والشعم، والسمچة الحاضرة الآن المزيزي وبكثرة، ولكن بشرط انك تحطله ييمة يرغبها وتحدق بمكان معبرة، وبشكل عام حداق الكويت في فصل الشتاء السمك يدور الطينة مثل منطقة الدفان وفي فصل الصيف تحدق على النخشرة، طبعا هذا بحكم رعي السمك من موسم الى موسم وضيف عليه السمك لازم يقط بيضه في مكان فيه رعي.



صيد السبيطي والمزيزي فن



ويتابع سالمين: السبيطي والمزيزي يبيلها فن وتعب لصيدها وييمتها تكون من نفس المكان اللي ترعى فيه يعني لازم تكون عندك ساليه، وحداق السبيطي يكون بداية موسم الصيف وييمته غير عن آخر الموسم، والواحد لازم يسعى لأن يكون محدقه صح، ثاني شيء حداق السبيطي يكون في الأماكن التي فيها حد أو حفر وصوب البايبات والسكاريب.



الچنعدة صيدتها خطرة



ويضيف: النقرور نجابله بالطبعانات والركسة وبعض أماكن منطقة الدفان وينصاد على كل شيء، بس دواه العومة والربيانة الحية، وبالنسبة لسمكة الچنعد، فهي حبيبة القلب وصيدتها وطعمها حلو ونصيدها بطريقة تشخيط الميارير وبأحجام حلوة بس أعداد قليلة، ومع تطور وسائل الصيد مثل الجق واللفاح وتشخيط البورد صار الوضع محد يستخدم الميرور والناس اتجهت للبوردات لأن أسهل وأسرع وتصيد فيه أحجام فوق 15 كيلو، والچنعدة صيدتها بالحداق خطرة لأن ضربتها قوية وسريعة وموجودة طوال السنة وفي شهر أكتوبر تدخل الجون وتنصاد بالحيشان والبعض يجابلونها في الجنوب من شهر أكتوبر لغاية مايو.



الشيمة رحالة



وأضاف: سمكة الشيمة كانت من أصعب السمچ بالحداق، وكان الناس ينطرونها شهر أغسطس بالدردور، بس الحين الكل عرف أنها موجودة طوال السنة، وحتى بالشتاء موجودة بس ترحل من مكانها بسرعة، وأقوى طريقة لصيدها حاليا الجق والربيانة الحية ما تطوفها، وأهم شيء يكون عندك ميادير ساق طويل وييمة حية مثل الميدة والبياحة واليميامة، أماكن تواجدها الحيشان على الحواد وعند بايبات الجسر، واذا ضربت على الميدار ما تعطيها مجال تسحبها على طول لأن براطمها خشنة وتقص الخيط.



الهامور صعب بالطبعانات



وأكد أن أماكن الصيد في فصل الصيف تختلف عن أماكن الشتاء ومن الطبيعي يختلف الييم أيضا، والشعم يحدقون له بالشريب والحويت عند الصخر والنخشرة، وينصاد بالربيانة بس المشكلة يأذيك النويتش، النويبية تارسة البحر وموجودة بكل مكان وتنصاد بالصيف على الربيانة والصلاخة وقراطة الميد والعومة والسلس وبالجق، أما بالشتاء الشعم تدوره بالطينة وغرامه الربيانة الخضرا المملحة، وأهم شيء بحرك ما يكون غزير ويخلط معاه نويبي على نفس الييمة وإذا مايتك كانت حمل احدق بالرق وبالفساد انزل شوي غزر، وحداق الهامور مو سهل خاصة بأماكن الطبعانة لأنه لازم تطرح صح عليها ودريتك (خيطك) قوي ما يقص اذا كربت عليه، وييمة الهامور الشعم والجم والنويبية والميدة والبياحة والمجوة، وإذا ضرب الهامور عليك بالطبعانة وأخذ منك خيط شوي سلم عليه لأن راح يلحف، الهامور يطلع يرعى بوقفة الماية.



ويقول: هناك طرق صيد جديدة دخلت علينا وأغلبها صيادة أكثر من الحداق لأن فيها ألوان وأشكال تجذب الأسماك وهذه الطريقة هي الجقنق وأكثر استخدامي له في المحادق الجنوبية بسبب كثرة تنوع الأسماك وأحيانا استخدمه في الشمال حق الشيمة والنويبي والشعم الأصفر، وطريقة الجق حلوة اذا صار عدد الشباب كثير بالطراد لأنها سهلة وما يبيلها فنيات مثل الحداق، عدة الجق تقدر تجهزها كاملة بسعر مناسب وتخليها معاك احتياط اذا بتطلع حداق وتروح تستانس وتطلع من جو الخيط والميدار، وراعي الجق يعرف أن كل سمكة تطري على البال ممكن تنصاد بالجق مثل الچنعد والهامور والشماهي.



ختامية



واختتم سالمين: أحب أوجه رسالة إلى كل الحداقة انهم يتعلمون قوانين الملاحة البحرية لأن هذا الشيء ممكن ينقذ حياتك في يوم من الأيام، وهناك فئة قليلة من الحداقة يرمون مخلفاتهم من العلب والأكياس الفارغة كأن البحر ينظف نفسه، يا جماعة ترى رب العالمين منعم علينا في بحر فيه أطيب وألذ أنواع الأسماك، فالمحافظة عليه يعتبر واجبا وطنيا، وربي يرزق الجميع بصيد طيب.





