تأمل هواة الظواهر الفلكية ظهور «القمر الأزرق العملاق» للمرة الأخيرة قبل سنة 2037، وهي ظاهرة نادرة يكون فيها القمر في أقرب مستوى له من الأرض وفي مواجهة الشمس مباشرة.



وهذه الظاهرة ناجمة عن تحرك القمر على مسافة متوسطة تبلغ 384400 كيلومتر من الأرض ووجوده على بعد نحو 363000 كيلومتر، وهي النقطة في مداره الإهليلجي الأقرب إلى الأرض، مما يجعله تاليا يبدو أكبر بنسبة 14%. وبالتزامن، أدى تقابل القمر تماما مع الشمس فجر أمس إلى ظهور «القمر الأزرق العملاق»، على ما أوضحت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» التي نظمت بثا مباشرا للظاهرة على موقع «يوتيوب».



ويشير مصطلح «القمر الأزرق» إلى اكتمال القمر للمرة الثانية خلال شهر واحد، وهي ظاهرة تحدث في المتوسط كل عامين ونصف العام.



لكن «القمر الأزرق العملاق» لا يظهر إلا كل 10 سنوات أو 20 سنة، وفق ما شرحت «ناسا»، موضحة أن ظهوره الأخير يعود إلى ديسمبر 2009، والتالي سيكون في مارس 2037. وخلال هذه الظاهرة، لا يكون النجم أزرق اللون فعليا، بل أخذت عبارة Blue Moon (القمر الأزرق) من عبارة بالإنجليزية هي once in a blue moon («مرة واحدة في قمر أزرق») تعني وضعا نادر الحدوث.



وإذا كان «القمر الأزرق العملاق» لعام 2023 أسعد علماء الفلك المبتدئين والمصورين، فإن قوة جاذبيته المرتبطة بقربه من الأرض، تتسبب في ارتفاع المد والجزر، مما قد يؤدي أحيانا إلى حدوث فيضانات على بعض السواحل.



وكانت الكويت قد شهدت فجر أمس ظهور القمر المكتمل الثاني خلال شهر واحد وفقاً لما ذكره مركز العجيري العلمي.