دخل المخرجان المخضرم مايكل مان والعائد لوك بيسون أمس حلبة السباق إلى جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية من خلال فيلميهما «فيراري» و«دوغمان».



ويحاول أقدم مهرجان سينمائي في العالم أن يستعيد بعض البريق الذي حرمه إياه إضراب كتاب السيناريو والممثلين في هوليوود وغياب كبار الأسماء عن سجادته الحمراء. إذ أدى الإضراب إلى شل الصناعة السينمائية الأميركية، وحال دون مشاركة الممثلين في الترويج للأفلام، باستثناء بعض الإنتاجات المستقلة، وهذا ما يجعل من مشاركة الممثل آدم درايفر في البندقية حدثا يعيد بعض التألق المعتاد إلى سجادة الليدو الحمراء. وبصرف النظر عن أعضاء لجنة التحكيم، التي تضم المخرج الأميركي داميان شازيل والمخرجة النيوزيلندية جين كامبيون والمخرج الإيرلندي مارتن ماكدونا، معظم من سار على البساط هم مشاهير وساسة إيطاليون. وأعرب مخرجو الأفلام المجتمعون للمشاركة في المهرجان عن دعمهم للمضربين عن العمل في الولايات المتحدة.



وقال المخرج شازيل: «من الواضح أنه وقت صعب في هوليوود.. خاصة بالنسبة للكتاب والممثلين العاملين، وأيضا لطاقم العمل».