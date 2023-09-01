أعلن قائد الأوركسترا البريطاني الشهير جون إليوت غاردينر (80 عاما) إلغاء جميع ارتباطاته المقررة العام الحالي وعزمه طلب مساعدة نفسية، بعد تقارير صحافية أفادت عن ضربه مغنيا شابا نهاية أغسطس الماضي خلال مهرجان موسيقي في فرنسا.



وقد وجد قائد الأوركسترا الثمانيني نفسه في قلب فضيحة منذ ذكرت وسائل إعلام بريطانية انه صفع مغني الأوبرا وليام توماس بحجة أن الأخير ترك المسرح على الجانب الخطأ في منطقة كوت سانتاندريه في جنوب شرق فرنسا.



ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مقربين من غاردينر قولهم إن الحرارة المرتفعة والتغيير في العلاج الطبي يفسران رد فعل قائد الأوركسترا المعروف بحدة طباعه، والذي وصف نفسه في مقابلات بأنه «عديم الصبر».



وقال غاردينر في بيان «سأبتعد للحصول على المساعدة المتخصصة التي أدركت أنني بحاجة إليها من بعض الوقت».