عاطف رمضان



كشف مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي عن نجاح خطة المؤسسة التي وضعتها لإنهاء جميع الأعمال الخاصة بإيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية الواقعة ضمن الضواحي من N6 وحتى N11 في مدينة المطلاع السكنية خلال الفترة من شهر أبريل حتى شهر أغسطس من العام الحالي.



وقال العنزي، في تصريح صحافي، إن المؤسسة انتهت من جميع الأعمال الخاصة بإيصال التيار الكهربائي لجميع القسائم السكنية ضمن الضواحي الست، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على فترات متلاحقة بدأت في شهر 4/2023 وانتهت في شهر 8/2023، لافتا إلى أن جميع مراحل الأعمال التنفيذية انتهت قبل 4 أشهر من الموعد المحدد لنهايتها وفق الجدول الزمني للأعمال التعاقدية والمحدد في ديسمبر 2023.



وأشار إلى أن اجمالي عدد القسائم المستفيدة من ايصال التيار الكهربائي في الضواحي المذكورة يبلغ 13934 قسيمة، وبات يمكن لأصحابها التقدم بطلبات ايصال التيار الكهربائي. وذكر أن المؤسسة تعكف حاليا على استكمال خطتها في إيصال التيار الكهربائي للمباني العامة التي تخدم المواطنين في الضواحي الجاهزة، مؤكدا الحرص على الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن الإسراع في توفير وتشغيل المباني الخدمية في مدينة المطلاع.



وأعلن العنزي أن المؤسسة انتهت في شهر أغسطس الجاري من ايصال التيار الكهربائي لعدد 35 مبنى في مدينة المطلاع، وهي: 8 مساجد و6 مجموعات من المحلات التجارية وفرع غاز ومخفر شرطة ومبنى خدمة مواطن ومستوصف عام ومبنى للإسعاف وآخر للبلدية ومبنى للوحدة الاجتماعية ومبنى البريد، اضافة إلى 13 سكنا مخصصا للأئمة والمؤذنين.



ولفت إلى أن العمل جار لإيصال التيار الكهربائي لعدد آخر من المباني العامة ضمن الضواحي الجاهزة خلال شهر سبتمبر المقبل، مبينا أن العمل مستمر لتسليم المباني الجاهزة للجهات المستفيدة منها لتشغيلها للمواطنين بالتزامن مع سكنهم في المدينة.



وأثنى العنزي في نهاية تصريحه على الجهود المبذولة من العاملين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتعاون المثمر الذي أبدوه مع زملائهم في المؤسسة الذي نتج عنه ايصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية والمباني الخدماتية رغم الصعوبات التي مرت عليهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة والأجواء المناخية المتقبلة خلال فصل الصيف.



وشكر مهندسي المؤسسة والموظفين العاملين على انجاز عقود أعمال الكهرباء والمباني العامة في مدينة المطلاع وجهودهم المستمرة لإنجاح خطة العمل، كما بارك للمواطنين الكرام انتهاء أعمال التيار لقسائمهم السكنية، واعدا إياهم بالمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.