عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن إجمالي المباني العامة التي قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذها في مدينة صباح الأحمد السكنية بلغت 237 مبنى وتم تسليم 236 منها للجهات المستفيدة.



وقالت المصادر إن هذه المباني هي: «المسجد الجامع والمركز الصحي والإسعاف ومدرسة متوسطة للبنين ومتوسطة للبنات ومدرسة ثانوية بنات ومجموعة محلات ومبنى تنمية المجتمع والسوق المركزي ومبنى خدمة المواطن وفرع الغاز ومخفر الشرطة ومركز إطفاء».



وأوضحت أن المؤسسة قامت بتصميم وتشطيب المباني العامة وفق أعلى المواصفات وتعمل حاليا على إنشاء 20 عمارة من السكن العمودي تضم 390 شقة بالضاحية الاستثمارية وهي في طور التسليم الابتدائي.