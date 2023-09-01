حظي المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو باستقبال مخصص عادة لنجوم الروك عندما وصل إلى العاصمة الإيطالية لينضم الى نادي روما، واعتبره أنصار الفريق أنه المنقذ قبل مواجهة ميلان المتجدد اليوم في افتتاح الجولة الثالثة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



ومن غير المرجح أن يشارك لوكاكو، القادم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط من تشلسي الانجليزي، ضد ميلان لأنه لم يستعد كما يجب للموسم الجديد في ظل مشاكله مع نادي إنتر الذي كان يتوقع أن يستمر معه بعدما أمضى الموسم الماضي في صفوفه على سبيل الإعارة وقاده الى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن اللاعب نكث بوعده وسط سخط أنصار إنتر. ويتساوى ميلان بطل عام 2022 برصيد 6 نقاط مع نابولي بطل الدوري الموسم الماضي وسيستضيف الاخير لاتسيو المتعثر بلا رصيد غدا السبت على الرغم من خوضه مباراته الاولين ضد ليتشي المتواضع وجنوى الصاعد الى الدرجة الاولى.



ويلعب اليوم ايضا ساسوولو مع هيلاس فيرونا، ويلتقي غدا بولونيا مع كالياري، وأودينيزي مع فروزينوني، وأتالانتا مع مونتسا.



ألمانيا



يجــد بوروسيــــــــــا مونشنغلادباخ نفسه أمام مهمة شاقة تتمثل بإيقاف الوافد الجديد إلى بافاريا المهاجم الانجليزي هاري كين عن هز الشباك عندما يستقبل على أرضه فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب غدا في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني.



ويفتتح اليوم بوروسيا دورتموند، وصيف الموسم الماضي، المرحلة باستضافته هايدنهايم، بطل الدرجة الثانية والذي مازال يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم بعد خسارتين.



ويلعب غدا فيردر بريمن مع ماينتس، وشتوتغارت مع فرايبورغ، وهوفنهايم مع فولفسبورغ، وباير ليفركوزن مع دارمشتات، وأوغسبورغ مع بوخوم.



فرنسا



تفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي بإقامة لقاء وحيد يجمع بين نانت ومرسيليا، فيما تستكمل المرحلة غدا بلقاءي بريست مع رين، وموناكو مع لنس.