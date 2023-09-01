يدافع ريال مدريد عن صدارته من خلال ديربي صغير يجمعه مع خيتافي في أول ظهور للملكي على ملعب سانتياغو برنابيو هذا الموسم، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويمر «الملكي» بظروف صعبة بسبب الإصابات المتلاحقة لعدد من نجومه وآخرهم فينيسيوس جونيور الذي انضم إلى كورتوا وميليتاو، إلا أن ريال مدريد مازال مرشحاً للوصول إلى النقطة الثانية عشرة على جاره الأزرق والتعويل بالطبع على الموجودين من أصحاب الخبرة أو الشباب وعلى رأس هؤلاء النجم الإنجليزي جود بيلينغهام الذي يخوض مباراته الأولى أمام جمهور الريال وبالتالي سيحاول تقديم نفسه كنجم للفريق مثلما بدا في المباريات الثلاث السابقة.



ويلتقي غدا ريال سوسييداد مع غرناطة، وديبورتيفو ألافيس مع فالنسيا، وريال بيتيس مع رايو فايكانو، فيما يلعب اليوم قادش مع فياريال، وألميريا مع سلتا فيغو.