انضم المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافار رسميا إلى إنتر الإيطالي، وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي، بعد 4 مواسم قضاها مع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم.



ولم يفصح إنتر عن مدة العقد، إلا أن وسائل إعلام أشارت إلى أن النادي الإيطالي سينفق 30 مليون يورو للحصول على خدمات المدافع البالغ 27 عاما، علما أن المبلغ يمكن أن يصل إلى 32 مليونا حسب نتائج «النيراتزوري».



وقال إنتر في بيان بعد التعاقد مع بطل مونديال 2018 «بنجامان بافار هو لاعب إنتر».



ووصل بافار مساء الثلاثاء إلى ميلانو، واجتاز الفحص الطبي الروتيني الأربعاء، قبل إضفاء الطابع الرسمي على انتقاله.