سقط إنتر ميامي الاميركي في فخ التعادل للمرة الأولى منذ التحاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصفوفه، وذلك أمام ضيفه ناشفيل سلبا ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.



وعلى ملعب «دي آر في بي أن كيه ستاديوم» في فلوريدا، وأمام أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر، بطل العالم السابق في وزن الوسط، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو، فشل ميسي الذي شارك أساسيا مع زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس في هز الشباك للمرة الأولى منذ ارتدائه قميص ميامي.



وبات إنتر ميامي الذي يحتل المركز الرابع عشر قبل الأخير في المنطقة الشرقية برصيد 22 نقطة يتأخر بفارق 10 نقاط عن شيكاغو صاحب المركز التاسع الأخير المؤهل إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، وذلك قبل 10 مراحل من النهاية.



ويواجه ميسي ورفاقه لوس أنجيليس أف سي المتوج بكأس الأبطال الأحد.



وأوقف ناشفيل سلسلة من 9 انتصارات تواليا لإنتر في مختلف المسابقات منذ أن تعاقد مع بطل مونديال قطر، في حين حقق النادي الذي يتقاسم ملكيته نجم كرة القدم السابق الانجليزي ديفيد بيكام انتصاره الأول في الدوري منذ مايو أمام نيويورك 2-0 السبت، في مباراة شارك فيها ميسي من على مقاعد البدلاء حيث دخل في الدقيقة 60 وسجل الهدف الثاني.