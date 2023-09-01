تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بلقاء يجمع بين لوتون تاون ووست هام، فيما تستكمل المرحلة غدا بلقاءات شيفيلد يونايتد مع إيفرتون، ومان سيتي مع فولام، وبيرنلي مع توتنهام، وتشلسي مع نوتنغهام فوريست، وبرينتفورد مع بورنموث، وبرايتون مع نيوكاسل. ويمتلك «المطارق» فرصة لاعتلاء صدارة «البريمييرليغ» ولو مؤقتا عندما يلاقي لوتون تاون الذي يظهر في الدرجة الممتازة للمرة الأولى هذا الموسم، وجاءت بدايته مخيبة فخسر مباراتين وتأجلت الثالثة، وتقدم وست هام رباعي الوصافة بفارق الأهداف وفوزه على أرض لوتون سيرفع رصيده إلى 10 نقاط.



ويبدو أن البطل مان سيتي الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة للمرة الأولى بعد ثلاث جولات منذ موسم 2016 /2017 في طريقه إلى الفوز الرابع عندما يستقبل فولام صاحب المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.



كأس الرابطة



ووضعت قرعة الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عددا من الفرق الكبرى في مواجهات صعبة، وسيكون مان سيتي في مواجهة صعبة أمام نيوكاسل يونايتد الطموح، الذي سيشارك هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



من جانبه، سيستهل مان يونايتد مشوار الدفاع عن لقبه ضد كريستال بالاس، فيما ستكون مهمة أرسنال شائكة أمام برينتفورد.



وسيخوض ليفربول اختبارا سهلا أمام ليستر سيتي الذي هبط الموسم الماضي إلى دوري «التشامبيونشيب»، في حين يصطدم تشلسي بفريق برايتون ومدربه المتألق روبرتو دي زيربي.



وبلغ تشلسي الدور الثالث بفوزه الصعب على ضيفه وجاره يمبلدون المغمور 2-1.



ووجد الفريق اللندني نفسه متخلفا بهدف سجله جيمس تيلي من ركلة جزاء بعد مرور 19 دقيقة.



لكن تشلسي الذي شارك بتشكيلة جلها من الفريق الرديف أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر نوني مادويكي، ثم منحه لاعب وسطه الأرجنتيني انزو فرنانديس الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده مستغلا خطأ دفاعيا في الدقيقة 72.



وفي مواجهة بين فريقين من الدرجة الممتازة، تغلب بيرنلي على مضيفه نوتنغهام فوريست بهدف وحيد سجله السويسري ذكي امدوني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وكان إيفرتون في طريقه لخروج مذل أمام دونكاستر المغمور قبل أن يهزمه ٢-١.



وخرج شيفيلد يونايتد من الممتازة أمام لينكولن بركلات الترجيح بعد تعادلهما 0-0 في الوقت الأصلي.